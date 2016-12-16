Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Nikah günü sevgilisini ve annesini öldürdü!

Bursa'da nikah yapılacağı gün sevgilisi 42 yaşındaki Sevda Uysal ile annesi 75 yaşındaki Ayşe Şahin'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru 42 yaşındaki Abbas Usta hakkında, Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen Usta hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Nikah günü sevgilisini ve annesini öldürdü!

Bursa'da nikah yapılacağı gün sevgilisi 42 yaşındaki Sevda Uysal ile annesi 75 yaşındaki Ayşe Şahin'i tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru 42 yaşındaki Abbas Usta hakkında, Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenen Usta hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanığın iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

16 Aralık 2016 Cuma 10:27
Nikah günü sevgilisini ve annesini öldürdü!
banner404
BURSA'DA geçen yıl haziran ayında Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü emrinde çalışan ve Bursa Valiliği binasında görevli olan polis memuru Abbas Usta, iddiaya göre, kendisi gibi eşinden boşanan sigara ve nargile tütünü satan Sevda Uysal ile nikah yapacağı gün kıskançlık yüzünden tartıştı. Onun Ortabağlar Mahallesi 6'ncı Çelik Sokak'ta bulunan işyerine giden Usta, bir kez daha tartıştığı Sevda Uysal ile yanında bulunan annesi Ayşe Şahin'e işyerinde tabancasıyla kurşun yağdırdı. Sevda Uysal ile annesi olay yerinde yaşamını yitirirken, Abbas Usta ise cep telefonu ile aradığı meslektaşlarına teslim oldu. Daha sonra mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
Hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Abbas Usta, daha önceki duruşmalarda, öldürdüğü Sevda Uysal ile o gün nikah yapacaklarını, işlemlerin gerçekleşmesine kısa süre kala kendisi, "Benim işyerine acilen gitmem gerekiyor. Yapmam gereken önemli bir iş var. Hemen döneceğim" diyerek yanından ayrıldığını belirten sanık Usta, "Ben de ona 'tamam' dedim. Aradan geçen süre içerisinde dönmeyince ona ulaşamadım. Daha sonra işyerine gittim. Burada daha önce Sevda ile aralarında ilişkisi olduğunu duyduğum T.U. ve annesi de vardı. Sevda bu sırada, yanında bulunması için kendisine verdiğim benim tabancamı T.U.'ya uzatıp, 'Onu öldür hepimiz kurtulalım' dedi. Bu sırada arbede yaşandı. Sevda'ya ben ateş ettim. Annesini ise T.U. öldürdü" dedi. Geçen celsede, gelişmeler olduğunu bildiren Usta, "Ayşe Şahin'i öldüren T.U. bana cezaevine imzalı mektup gönderdi. İfademi değiştirip, onun olay ile hiçbir ilişkisinin olmadığını söylememi istedi. Teklifini kabul etmemem halinde çocuklarımı öldüreceğini belirtti. Mektubu mahkemenize gönderdim. Dikkate almanızı istiyorum" dedi.

Son duruşmada, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ve mahkemeye ulaşan rapor okundu. Gelen raporda, sanık Abbas Usta'nın akli dengesinin yerinde olduğunun belirlendiği ifade edildi. Raporun okunmasının ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı Usta hakkında 2 kişiyi ‘kasten öldürmek' suçundan iki kez müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, davayı karar için ileri bir tarihe erteledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BursaSevda UysalAbbas UstaBursa Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim