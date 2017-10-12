Nihal 10 gün dayanabildi

MULHOUSE'DA 1 Ekim Pazar gecesi çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Nihal Ertuç’un, tedavi gördüğü Metz Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi. Ertuç ailesinden yapılan açıklamada, yangından kurtarılan ve vücudunda yüzde 60 yanık bulunan anne Ertuç’un, önceki gece hayatını kaybettiği belirtildi. Kundaklama sonucu çıkan yangında ailenin 9 yaşındaki kızı Sanem hayatını kaybetmiş ve İstanbul’da toprağa verilmişti. Aileden baba İsmail Ertuç yangında hafif yaralanmış, 8 yaşındaki oğulları Eyüp ise ağır yaralı olarak Nancy Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yangında ölen Aksu ailesinden Damla ve Emirhan kardeşler 7 Ekim’de Kahramanmaraş’ta toprağa verilmişti. Damla ve Emirhan’ın yangından ağır yaralı olarak kurtarılan babası Oğuzhan’ın tedavisi Metz Üniversite Hastanesi’nde devam ediyor.