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Nesli tükenecekti: Türkiye'de ortaya çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde literatüre Türkiye'nin 'İlk Lav Tüpü Mağaraları' olarak geçen ve yörede 'Mal Deliği Lav Tüneli' olarak bilinen mağarada, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 yarasa türüne rastlandı

Nesli tükenecekti: Türkiye'de ortaya çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde literatüre Türkiye'nin 'İlk Lav Tüpü Mağaraları' olarak geçen ve yörede 'Mal Deliği Lav Tüneli' olarak bilinen mağarada, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 yarasa türüne rastlandı

03 Ekim 2016 Pazartesi 20:01
Nesli tükenecekti: Türkiye'de ortaya çıktı
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TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı açıklamada, geçen hafta mağaralarda uzman bir ekiple inceleme yaptıklarını, bu incelemenin sonunda nesli tehlike altında olan 'Nalburunlu', 'Uzunayaklı' ve 'Uzunkanatlı' yarasa türlerini tespit ettiklerini söyledi.
22 Eylül'de gerçekleştirdikleri keşif gezisinde 3 türü kayıt altına almayı başardıklarını belirten Öğünç, Uzunkanatlı ve Uzunayaklı türlerinde binlerce birey belirlediklerini, Nalburunlu türünden ise sadece 1 yarasaya rastladıklarını kaydetti.
Hassa ilçesinde bulunan mağarada çok sayıda tünelin de araştırmacıların ilgisini beklediğini ifade eden Öğünç, "22 Eylül'de ziyaret ettiğimiz Mal Deliği Lav Tüneli bu tünellerden bir tanesi olup Yarımaktepe volkan konisinin kuzeybatısında bulunmaktadır. Bu tünelin birden fazla girişi bulunmasından dolayı içerideki hava akımı rahatça hissedilmektedir Ayrıca taban kısmında su birikintileri de mevcuttur. Tünel içinde yarasalar dışında birçok omurgasız türleri ile mantarlar alemine ait çeşitli türlerin de yaşadığı tespit edilmiştir. Tünele girdiğimiz tarihte Uzunkanatlı yarasa (Miniopterus schreibersii), Uzunayaklı yarasa (Myotis capaccinii) türlerine ait binlerle ifade edilen oldukça kalabalık kolonilere rastlanmıştır. Tünelin girişlerinden birinde ise Nalburunlu yarasalar (Rhinolophus sp.) familyasına ait bir birey görülmüştür. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından verilen kırmızı liste sınıf ve ölçütlerine göre nesli tehlikede olan ve duyarlı olarak listelenen Uzunayaklı yarasa türüne ait bireyler bu tüneli yaz ve kış aylarında devamlı olarak kullanmaktadır. Kış uykusu, üreme, doğum ve yavru bakım dönemleri için tünelin önemi bu tür için oldukça fazladır. Yarasalar her gece binlerce sivrisinek ve güve yiyerek bu türlerin aşırı çoğalmasını ve insanlara zarar vermesini önlemektedir. Mal Deliği Lav Tüneli'nin barındırdığı çok sayıda ve nesli tehlikede olan yarasalar için koruma altına alınması gereklidir" dedi. 
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Anahtar Kelimeler:
Mal Deliği Lav TüneliYarasa
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