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Nemrut Krater Gölü'nde su sporları yaptılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup sporcu ve vatandaşlar, 2 bin 800 rakımdaki Nemrut Krater Gölü’nde su sporları yaptı

Nemrut Krater Gölü'nde su sporları yaptılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir grup sporcu ve vatandaşlar, 2 bin 800 rakımdaki Nemrut Krater Gölü’nde su sporları yaptı

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:40
Nemrut Krater Gölü'nde su sporları yaptılar
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BELEDİYE tarafından düzenlenen etkinlikte Nemrut Krater Gölü'ne gelen grup, yelken ve çeşitli su sporları yaparak keyifli bir gün geçirdi. 

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'nde turizme katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. 

Nemrut Krater Gölü'nde de belirli aralıklarla su sporları etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlatan Aksoy, "Burası gezilmeye ve görülmeye değer, doğa harikası bir yer. Biz de bu gölü gündemde tutmak, turizme kazandırmak ve tüm dünyaya tanıtmak için buradayız." dedi. 

Nemrut Dağı, Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü’nü tüm dünyaya tanıtmak istediklerini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Nemrut Dağı zirvesinde biri ılık biri soğuk 2 göl var. Ayrıca burada buhar bacaları ve buz mağaraları bulunuyor. Dolayısıyla burası doğa harikası bir yer ve endemik bitkilerle dolu olan bir dağ. Burada turizm potansiyelini en üst seviyelere çıkartmak için belediye başkanları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii bunda sayın valimizin de katkıları çok büyük. Nemrut’un tanıtılması, turizme kazandırılması noktasında her türlü desteği sağlıyor."

Aksoy, kışın kayak yapılan bölgede yazın da yelken yarışları düzenlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Nemrut Krater Gölü'nde yelken yapan sporculardan Ömer Faruk Altun ise, "Van Gölü’nün Tatvan sahilinde aralıklarla yelken yapıyoruz. Bugün de buraya geldik ve büyük keyif alıyoruz." diye konuştu. 

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BitlisNemrut Krater GölüSu SporlarıNemrut Dağı
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