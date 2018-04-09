Nehir kenarında ölü bulunan adam, 18 saat sonra hayata döndü

FRANSA'NIN güneyindeki Montpellier kentinde 53 yaşındaki bir adam, kalbi 18 saat boyunca durmasına rağmen hayata döndürüldü.
ÖLÜ BULUNAN ADAM KALP MASAJINA YANIT VERMEDİ
Adı açıklanmayan hasta, 12 Mart'ta bir nehir kenarında baygın halde bulundu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hastaya 4 saat boyunca kalp masajı uygulandı ancak iyileşme görülmedi.
18 SAAT SONRA HAYATA DÖNDÜ
Fransa'yı geçen ay etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle hastanın beden ısısı 22 dereceye kadar düşmüştü.
Yoğun bakıma alınan hasta, 18 saat sonra yaşama döndürülebildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından vücut ısısının hızla düşmesinin hastayı hayatta tuttuğunu düşünüyor.
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