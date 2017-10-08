Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.420
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7131
EURO
4.2375
Kadınlar her ay bu sorunu yaşıyor
Kadınlar her ay bu sorunu...
Diş röntgeninde radyasyon riskine karşı önlem şart
Diş röntgeninde radyasyon riskine karşı...
8 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
8 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Narkotikten operasyon: 42 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaptıkları operasyonlarla, uyuşturucu madde ticareti yapan 42 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Narkotikten operasyon: 42 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de yaptıkları operasyonlarla, uyuşturucu madde ticareti yapan 42 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

08 Ekim 2017 Pazar 13:46
Narkotikten operasyon: 42 kişi yakalandı
banner404

İZMİR genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Buca, Balçova, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Karabağlar ilçelerinde son bir hafta içerisinde yapılan 22 ayrı operasyonla 42 şüpheli yakalandı. 15 farklı adres, bir iş yeri ile okul çevresi park ve bahçeler civarında yapılan uygulamalarda ve araçlarda yapılan aramalarda; 19 bin gram esrar, 4 bin 500 gram bonzai, 510 gram metamfetamin, 170 adet ecstasy, 20 gram eroin, 10 adet sentetik ecza, 5 gram kokain, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ve 56 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli birimlere sevk edilen 42 şüpheli şahıstan 7’si çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 10'u ise tutuklandı.
Bilgi paylaşımı yapan vatandaşların kimliklerinin hiçbir suretle deşifre edilmeyeceği, yeni kurulan "WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı"na (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarlar ile tam saha çalışmalarıyla İzmir ilinde tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek kararlılıkla bu mücadelenin devam edileceği bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuNarkotik Suçlarla Mücadeleİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına baskın
Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına baskın
Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu
Keçi çobanı milyon yıllık fosil buldu
Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar
Otoyolda can pazarı! Sıkıştığı yerden zor çıkardılar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim