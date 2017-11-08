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Narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da şafak vakti 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da şafak vakti 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

08 Kasım 2017 Çarşamba 08:46
Narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Şafak vakti Gaziosmanopaşa, Eyüp, Esenler, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerindeki belirlenen adreslere girildi. 20 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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İstanbulşafakOperasyon
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