Narkotik köpeğinin başarısı

İSTANBUL'DA Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenlenen Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm alanında özel harekat polisi destekli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katıldı. Metruk binalar ve şahıslar üzerine yapılan araştırmalarda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Araştırmada, hassas burunlu narkotik köpekleri de kullanıldı.

'Maya' uyuşturucu maddeyi buldu



Operasyonda kullanılan narkotik burunlu köpek Maya, metruk binada klozet içerisine saklanmış satışa hazır uyuşturucu maddeyi buldu. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.