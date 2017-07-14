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Müslümanlar 50 yıldan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’da cuma kılamadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlar ve İsrail güvenlik servis liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün Mescid-i Aksa’da cuma namazının kılınmasını yasakladı. 50 yıl sonra ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmadı

Müslümanlar 50 yıldan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’da cuma kılamadı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlar ve İsrail güvenlik servis liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından bugün Mescid-i Aksa’da cuma namazının kılınmasını yasakladı. 50 yıl sonra ilk defa Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmadı

14 Temmuz 2017 Cuma 13:47
Müslümanlar 50 yıldan sonra ilk defa Mescid-i Aksa’da cuma kılamadı
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BAŞKAN Netanyahu Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İç Güvenlik Bakanı Ardan, ordu komutanı Gadi Eizenkot ve Polis Şefi Roni El-Şeyh ile görüşmeler yaptıktan sonra Mescid-i Aksa’yı cuma namazına kapatma kararı aldı.Başbakan Netanyahu’nun bu kararı bakanların isteği üzerine aldığı kaydedildi.İsrail güvenlik güçleri Kudüs Evkaf ve İslami Eserleri Müdürü Müfti Muhammed Hüseyin’in Mescidi Aksa’ya girmesine de izin vermedi.İsrail’in Kudüs’ü işgal tarihi olan 1967’en beri ilk defa Mescidi Aksa’da cuma namazının yasaklandığına dikkat çekildi.Filistinli liderler, Mescidi Aksa’da cuma namazı kılınmaması kararına direnmeleri ve Mescidi Aksa’da kılmaları konusunda Müslümanlara çağrısı yaptı. 

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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaIsrail
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