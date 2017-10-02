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Müjdeyi verdi: O maçlar şifresiz!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak karşılaşmaların tamamının televizyondan naklen yayınlanacağını belirtti

Müjdeyi verdi: O maçlar şifresiz!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak karşılaşmaların tamamının televizyondan naklen yayınlanacağını belirtti

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:45
Müjdeyi verdi: O maçlar şifresiz!
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ÖMER Onan, TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında,  "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde her hafta oynanacak 8 karşılaşmanın tamamı  naklen yayınlanacak. Federasyon olarak dikkatli bir planlama yaparak, maçların  tarih ve saatlerinin birbirleriyle çakışmamasına özen göstereceğiz. Bu konuda  Digiturk CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly bize büyük yakınlık gösterirken, konuyla  da yakından ilgilendi. Sayın Al-Obaidly'e ilgisi ve desteğinden dolayı çok  teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
 
Ligde oynanacak tüm maçların beIN Sports'tan yayınlanması sayesinde  tüm takımların sponsor ve pazarlama çalışmalarını daha rahat şekilde yürüteceğine  inanındığını aktaran Onan, "Geride bıraktığımız sezonlarda sadece belli  takımların karşılaşmalarının yayınlanması nedeniyle özellikle bazı ekiplerimiz  sponsor ve finansal destek bulmakta zorlanıyordu. Ancak bu planlama ile tüm  takımlarımızın maçları yayınlanacak ve basketbolseverler de karşılaşmaların  tamamını canlı olarak izleyebilecek." şeklinde görüş belirtti.
 
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde mücadele eden 12 takımın Avrupa  kupalarında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Onan, şunları kaydetti:
 
"Her ne kadar bu durum yayınlarda bazı zorluklar getirecek olsa da  planlama konusunda altından kalkacağımıza inanıyoruz. Salonlarda yayın sisteminin  yer alacak olması nedeniyle de karşılaşmalarda hakemlerimiz, maç sırasında  pozisyonları tekrar izleme imkanından yararlanabilecek. Bu sayede Tahincioğlu  Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlarımız arasında hiçbir haksızlık  olmayacak."
 
Ömer Onan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde daha fazla maçın  yayınlanması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bilyoner.com Kadınlar Basketbol  Ligi'nde ise geçtiğimiz yıl haftada iki maçımız yayınlanıyordu. Yeni sezondaki  yayınlar konusunda TRT Spor Kanal Koordinatörü Sayın Mehmet Buğra Şahin ile  görüşmelerimiz sürüyor. Kendisiyle yapmış olduğumuz ilk görüşmeler çok olumlu  şekilde tamamlandı. Kadınlar ligimizde de daha fazla maçın yayınlanması konusunda  girişimlerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

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Türkiye Basketbol Federasyonu
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