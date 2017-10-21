muharrem usta dan istifa açıklaması

BORDO mavili kulübün Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit Alp ve Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar yaptıkları ortak açıklama ile istifa ettiklerini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından yönetimde yaşanan istifaların ardından TRTSPOR’a konuştu. İşte o açıklama:

“Hayırlı uğurlu olsun. Kendi bilecekleri iş. Kongre yapılmayacak ve seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim.”