Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102689
ALTIN
178.969
DOLAR
4.2431
STERLİN
5.7421
EURO
5.0614
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En kısa zamanda değiştirin...
Twitter'dan kullanıcılarına flaş uyarı! En...

Muharem İnce'nin, Baykal'ın Sağ Kolu Metin Lütfi Baydar ile Yan Yana Durması Dikkat Çekti

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından, tanıtım toplantısında Deniz Baykal'ın sağ kolu olarak bilinen Metin Lütfi Baydar ile yan yana durması ''Baykal mesajı'' olarak değerlendirildi.

Muharem İnce'nin, Baykal'ın Sağ Kolu Metin Lütfi Baydar ile Yan Yana Durması Dikkat Çekti

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından, tanıtım toplantısında Deniz Baykal'ın sağ kolu olarak bilinen Metin Lütfi Baydar ile yan yana durması ''Baykal mesajı'' olarak değerlendirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:06
Muharem İnce'nin, Baykal'ın Sağ Kolu Metin Lütfi Baydar ile Yan Yana Durması Dikkat Çekti
banner404

CHP Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi. İnce'nin adaylığının açıklanmasının ardından Deniz Baykal'ın sağ kolu olarak bilinen Metin Lütfi Baydar ile sürekli yan yana durması dikkat çekti.

"BU BİR BAYKAL MESAJI"
Adaylığının açıklanmasının hemen ardından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşmasını yapan Muharrem İnce'nin Metin Lütfi Baydar ile yan yana durmaları hakkında konuşan gazeteci Muharrem Sarıkaya şunları söyledi: ''Metin Lütfi Baydar, Deniz Baykal'a en yakın isimlerden birisidir. Deniz Baykal'ın meclise geliş gidişlerinde yanındaki kişi olarak görülmüştür. Bugün Muharrem İnce'nin yanında duruyordu ve samimi konuşuyorlardı. Bu da Baykal mesajı olarak değerlendirilebilir.''

BAYKAL'I SELAMLADI
Öte yandan salonu dolduran partililere seslenen İnce'nin konuşmasının sonunda, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı selamlaması dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Muharem İnceMetin Lütfi Baydar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken 5 yıl vurgusu
Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken 5 yıl vurgusu
Terör Uzmanı Abdullah Ağar, MHP'den Aday Adayı Oldu
Terör Uzmanı Abdullah Ağar, MHP'den Aday Adayı Oldu
'Cumhur İttifakı' Protokolü'nün Tam Metni
'Cumhur İttifakı' Protokolü'nün Tam Metni

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim