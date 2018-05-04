Muharem İnce'nin, Baykal'ın Sağ Kolu Metin Lütfi Baydar ile Yan Yana Durması Dikkat Çekti

CHP Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi. İnce'nin adaylığının açıklanmasının ardından Deniz Baykal'ın sağ kolu olarak bilinen Metin Lütfi Baydar ile sürekli yan yana durması dikkat çekti.

"BU BİR BAYKAL MESAJI"

Adaylığının açıklanmasının hemen ardından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında konuşmasını yapan Muharrem İnce'nin Metin Lütfi Baydar ile yan yana durmaları hakkında konuşan gazeteci Muharrem Sarıkaya şunları söyledi: ''Metin Lütfi Baydar, Deniz Baykal'a en yakın isimlerden birisidir. Deniz Baykal'ın meclise geliş gidişlerinde yanındaki kişi olarak görülmüştür. Bugün Muharrem İnce'nin yanında duruyordu ve samimi konuşuyorlardı. Bu da Baykal mesajı olarak değerlendirilebilir.''

BAYKAL'I SELAMLADI

Öte yandan salonu dolduran partililere seslenen İnce'nin konuşmasının sonunda, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı selamlaması dikkat çekti.