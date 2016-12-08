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Muhabbet kuşu 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan' diyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Zühtü Yıldırım'ın 2.5 yıl önce 45 günlükken alıp eğittiği muhabbet kuşu 'Bulut'a, 'Bismillah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan' demeyi öğrettiğini söyledi

Muhabbet kuşu 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan' diyor

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Zühtü Yıldırım'ın 2.5 yıl önce 45 günlükken alıp eğittiği muhabbet kuşu 'Bulut'a, 'Bismillah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan' demeyi öğrettiğini söyledi

08 Aralık 2016 Perşembe 15:16
Muhabbet kuşu 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan' diyor
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ARMUTALAN Mahallesi Camiavlu Mevkii'nde yaşayan emekli işçi Zühtü Yıldırım, beslediği kuşunun kaçması üzerine 2.5 yıl önce yeni bir muhabbet kuşu aldı. Yıldırım, turizmci oğlu Yasin Yıldırım ile 45 günlük olan turkuaz, beyaz ve sarı tüylü muhabbet kuşuna 'Bulut' adını verdi. Yıldırım, ailenin özenle beslediği, evin içinde sürekli özgürce dolaşan ve aile fertlerini, haber programlarındaki konuşmaları dikkatlice izleyen kuşun, iki gün sonra bazı kelimeleri söylediği fark edildi. Baba ve oğul, kuşlarının kelime söylediğini duyunca eğitmeye başladı. Bir yıl boyunca sabah ve akşam çeşitli kelimeler defalarca söylenmeye başlandı. Ayrıca oturma odasında bulunan kafesine belirli saatlerde konulan yem ile suyu içmek için gitmesi öğretildi.
Aile olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlık ve sevgilerini kuşlarına da yansıttıklarını belirten Yasin Yıldırım, "Akşam haber programlarını izlerken Cumhurbaşkanımız çıktığında sesini açtığımızda kuşumuz pür dikkat kesiliyordu. 'Bismillah Başkan Recep Tayyip Erdoğan' cümlesini kuşumuza söylemeye başladık. Kısa bir süre içinde önce, 'Bismillah' sonra 'Bismillah Başkan Recep Tayyip Erdoğan' diye konuşmaya başladı. Kuşumuz 100'e yakın kelimeyi söylüyor. Ayrıca 1'den 5' kadar sayıyor" dedi.
Evin her yerini dolaşan, kafese yem yemek için giren kuşları 'Bulut'un evlerinin neşe kaynağı olduğunu belirten Zühtü Yıldırım, " Memleketim Bayburt'a aracımla giderken yanımda götürüyorum. Yolculuğa çok meraklı. Evimizin bir ferdi gibi oldu. Bulut en çok 'Bismillah Başkan Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'e geldiğinde evimize misafir olmasını ve çayımızı içmesini canı gönülden istiyorum" dedi.
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