Muğla'da operasyon: 5 terörist öldürüldü

MUĞLA'DA Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
7 KİŞİLİK PKK'LI GRUBA OPERASYON
Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2'Sİ ARANIYOR
Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
KOMANDO TABURU BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI
Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi.
DÜN DE YAKALANMIŞLARDI
Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı.
Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi.
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