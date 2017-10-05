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Muğla'da operasyon: 5 terörist öldürüldü

Dün 4 teröristin yakalandığı Muğla'dan operasyon haberi geldi. Köyceğiz'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Muğla'da operasyon: 5 terörist öldürüldü

Dün 4 teröristin yakalandığı Muğla'dan operasyon haberi geldi. Köyceğiz'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü

05 Ekim 2017 Perşembe 12:47
Muğla'da operasyon: 5 terörist öldürüldü
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MUĞLA'DA Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 5  PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

7 KİŞİLİK  PKK'LI GRUBA OPERASYON

Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri,  Köyceğiz ilçesi  Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik  PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 2'Sİ ARANIYOR

Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

KOMANDO TABURU BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Bölgeyi çembere alan  Muğla Zıpkınlar  Komando Taburu ile Bornava  Komando Tugayı ve  Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

DÜN DE YAKALANMIŞLARDI

Dün de  Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı.

Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi.

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SeydikemerJandarmaToparlarKöyceğizKomando
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