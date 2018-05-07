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Müdürden öğrenciye iğrenç taciz: Karımın modası geçti, sen sarışınsın

İstanbul Fatih'te bir devlet lisesinde 7 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve söylemlerde bulunduğu iddia edilen okul müdürü Hüseyin B. hakkında dava açıldı

Müdürden öğrenciye iğrenç taciz: Karımın modası geçti, sen sarışınsın

İstanbul Fatih'te bir devlet lisesinde 7 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve söylemlerde bulunduğu iddia edilen okul müdürü Hüseyin B. hakkında dava açıldı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:57
Müdürden öğrenciye iğrenç taciz: Karımın modası geçti, sen sarışınsın
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İSTANBUL Fatih'te bulunan bir devlet lisesinde okul müdürünün cinsel taciz skandalı yaşandı. Okulda öğrenim gören 7 kız öğrencinin rehber öğretmenleriyle paylaştıkları şikâyet üzerine ortaya çıkan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

"RUSLARA BENZİYORSUN"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede mağdur öğrencilerin ifadelerine yer verildi. Mağdure öğrencilerden K.M., staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilo mu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözler söylediğini belirtti. Diğer öğrenci E.O. ise okul müdürünün kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu söyleyip, içki içmeye çağırdığını ifade etti. Mağdure ayrıca şüphelinin WhatsApp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ileri sürdü. Şüpheli okul müdürü Hüseyin B. ile ilgili okulun öğretmenleri de ifade verdi.

"3 ÇOCUK BABASIYIM" DEYİP İDDİALARI REDDETTİ
Okul öğretmenleri şüphelinin okuldaki kız öğrencilere tacizde bulunduğunu duyduklarını, şüphelinin tavır ve davranışlarında fazla lakaytlık gördüklerini, bu konuda çocukları uyardıklarını belirtti. Şüpheli okul müdürü ise 3 çocuk babası olduğunu belirtip iddiaları reddetti. İddianamede, şüphelinin 7 öğrenciye karşı cinsel taciz, 2 öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Müdür hakkında 'birden fazla çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'birden fazla çocuğa karşı cinsel taciz' suçları kapsamında ceza istendi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulFatihCinsel TacizSkandal
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