Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı

ALINAN bilgiye göre, Anadolu 13. İcra Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Y.Y'nin rüşvet aldığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında şüpheli Y.Y, önceden seri numaraları tespit edilmiş 3 bin lira rüşvet parası ile çalıştığı işyerinde suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde bir kol saati, bir kredi kartı, 2 cep telefonu ve 5 bin 445 lira para ele geçirildi.

Şüphelinin görev yerinde kullandığı masa, çekmece ve komodinlerde yapılan aramada bir icra takip dosyası içinde 50 lira, çekmecede bulunan çantanın içinde 10 adet kendi adına kayıtlı kredi kartı, 13 adet 1 Amerikan Doları, 200 Euro, 2 adet altın, 4 adet kendi adına kayıtlı silah taşıma ruhsatı, 4 adet USB bellek, ayrı ayrı destelenmiş vaziyette 3 bin 385 lira ile hesap cüzdanı, alışveriş kartları gibi malzemeler bulundu.



Öte yandan, şüphelinin konutunda yapılan aramada ise, 11 bin 550 dolar ve 5 bin 600 Euro para, çok sayıda CD ve DVD, notebook, navigasyon cihazı, hafıza kartı ve USB bellekler, 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, çok sayıda markalı gözlük ve saat, kamera, fotoğraf makinesi, pasaport, kimlik ve banka kartları, aracında yapılan aramada ise sürücü ve ruhsat belgesi, flaş bellek, yine markalı güneş gözlükleri, 65 adet CD ve not defteri ele geçirildi.



Şüpheli Y.Y, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle sevkedildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince "rüşvet" suçundan tutuklandı.

