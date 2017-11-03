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Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı

Anadolu 13. İcra Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Y.Y, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı

Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı

Anadolu 13. İcra Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Y.Y, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı

03 Kasım 2017 Cuma 19:05
Müdür yardımcısı rüşvetten tutuklandı
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ALINAN bilgiye göre, Anadolu 13. İcra Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı  olarak görev yapan Y.Y'nin rüşvet aldığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet  Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
 
Soruşturma kapsamında şüpheli Y.Y, önceden seri numaraları tespit  edilmiş 3 bin lira rüşvet parası ile çalıştığı işyerinde suçüstü yakalandı.  Şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde bir kol saati, bir kredi kartı, 2 cep  telefonu ve 5 bin 445 lira para ele geçirildi.
Şüphelinin görev yerinde kullandığı masa, çekmece ve komodinlerde  yapılan aramada bir icra takip dosyası içinde 50 lira, çekmecede bulunan çantanın  içinde 10 adet kendi adına kayıtlı kredi kartı, 13 adet 1 Amerikan Doları, 200  Euro, 2 adet altın, 4 adet kendi adına kayıtlı silah taşıma ruhsatı, 4 adet USB  bellek, ayrı ayrı destelenmiş vaziyette 3 bin 385 lira ile hesap cüzdanı,  alışveriş kartları gibi malzemeler bulundu.
 
Öte yandan, şüphelinin konutunda yapılan aramada ise, 11 bin 550 dolar  ve 5 bin 600 Euro para, çok sayıda CD ve DVD, notebook, navigasyon cihazı, hafıza  kartı ve USB bellekler, 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi,  çok sayıda markalı gözlük ve saat, kamera, fotoğraf makinesi, pasaport, kimlik ve  banka kartları, aracında yapılan aramada ise sürücü ve ruhsat belgesi, flaş  bellek, yine markalı güneş gözlükleri, 65 adet CD ve not defteri ele geçirildi.
 
Şüpheli Y.Y, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle  sevkedildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince "rüşvet" suçundan tutuklandı.
 

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MÜDÜR YARDIMCISI
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