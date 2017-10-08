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Motosikletli dehşeti: 1 yaralı

Samsun'da motosikletli bir genç seyir halindeyken yandan çarptığı kamyonetin sürücüsü aracının içindeki çocukları ve eşinin gözü önünde bıçaklayarak hastanelik edip kaçtı

Motosikletli dehşeti: 1 yaralı

Samsun'da motosikletli bir genç seyir halindeyken yandan çarptığı kamyonetin sürücüsü aracının içindeki çocukları ve eşinin gözü önünde bıçaklayarak hastanelik edip kaçtı

08 Ekim 2017 Pazar 19:31
Motosikletli dehşeti: 1 yaralı
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 17 yaşındaki B.B., motosikletiyle seyir ederken, Hamdi Çiçek (50) idaresindeki 55 SH 642 plakalı kamyonete ön sol çamurluktan çarptı. Öfkelenen motosiklet sürücüsü B.B., aracın camından eşi ve çocuklarının göz önünde Hamdi Çiçek'e bıçakla saldırarak sol diz üstünden, sol kolunun bileğinden ve dirseğinden bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı saldırgan kaçarken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hamdi Çiçek tedavi altına alındı. Başından geçen olayı anlatan Hamdi Çiçek, "Solda bir araç duruyordu. Ben devam ettim kavşağa doğru yaklaşırken soldaki aracın yanında motorlu hissettim. Frene basıp kavşağın ortasında durdum o duramadı, kayarak geldi vurdu bana. Frene basmasam aracın altına giriyordu. Sonra söverek geldi. Camım açık kapılarım kilitliydi ve emniyet kemerim bağlıydı. Aracı geri doğru kaçırmak istedim. Elinde bıçak vardı. Bana saldırdı. Beni bıçakladı. Resmen kalkıp elimi öpmesi lazımdı, ezip geçmedim onu oradan. Geldi bıçakladı bizi" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan B.B.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olay kaza anı ve bıçaklanma olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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