Motosiklet sürücüsü kamyonetin altında kaldı

KAZA çevre yolunun Hisardere ayrımında meydana geldi. 16 SPP 98 plakalı motosiklet in sürücüsü İlknur Kılıç (22), karşı yönden gelen İbrahim Okçu idaresindeki 54 SG 465 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kılıç, motosiklet ile kamyonetin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan genç kız, 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralı sürücü, daha sonra Bursa'ya sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.