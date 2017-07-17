Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Motosiklet kazasını jandarma aydınlattı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde bir hafta önce, motosiklet sürücüsü 36 yaşındaki Sinan Bozdağ'a çarparak ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü F.A., jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı. Otomobilden düşen parçaları inceleyen ekiplerin, aracın marka ve modelini belirdikten sonra yakaladığı F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Motosiklet kazasını jandarma aydınlattı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde bir hafta önce, motosiklet sürücüsü 36 yaşındaki Sinan Bozdağ'a çarparak ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü F.A., jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı. Otomobilden düşen parçaları inceleyen ekiplerin, aracın marka ve modelini belirdikten sonra yakaladığı F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:10
Motosiklet kazasını jandarma aydınlattı
banner404

AYDIN - İzmir karayolu Ayrancılar Mahallesi yakınlarında geçen 10 Temmuz'da saat 04.25 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan Sinan Bozdağ'a, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Bozdağ, ağır yaralandı. Bozdağ'ı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirirken, otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KIRIK PARÇALAR KAZAYI AYDINLATTI

Kaza sonrası otomobiliyle kaçan sürücüyü belirlemek için jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Kazanın meydana geldiği yerdeki otomobilden düşen kırık araç parçaları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından dikkatle incelendi. Parçaların üzerindeki seri numaralarından yola çıkan ekipler, önce otomobilin marka, model ve rengini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelmeye alan ekipler, marka, model ve rengi belirlenen otomobili bulmak için 35 farklı kameradan 175 saatlik izleme yaptı.

Bunun üzerine işyerlerine yerel bir gazetenin dağıtımını yapan Sinan Bozdağ'ın kullandığı güzergahlar da detaylı olarak incelendi. Olayın gece olması nedeniyle araçların plakası belirlenemezken, ekipler otoyolun HGS/OGS kayıtlarını incelemeye aldı. İnceleme sonrasında kazaya karışan aracın F.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda F.A. evinde gözaltına alındı. Evinin ve işyerinin çevresinde kazaya karışan araç bulunamazken, F.A.'nın ifadesinde, motosikletliye çarparak kaçtığını ve aracı Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki oto tamircisi akrabasına teslim ettiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İzmirTORBALIMotosikletJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim