Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Elbeyli-Çobanbey karayolunda K.H. yönetimindeki 06 DV 5628 plakalı araç ile Suriye uyruklu C.H. yönetimindeki 27 N 8763 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu C.H. ile M.Z. ağır yaralandı. Yaralılar, iki ayrı ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, Suriyeli iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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