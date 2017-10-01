Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Elbeyli-Çobanbey karayolunda K.H. yönetimindeki 06 DV 5628 plakalı araç ile Suriye uyruklu C.H. yönetimindeki 27 N 8763 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu C.H. ile M.Z. ağır yaralandı. Yaralılar, iki ayrı ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, Suriyeli iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.