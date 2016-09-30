Motosiklet çarpan kadın öldü



SAĞLIK memuru Yavuz A., kullandığı 16 Y 2958 plakalı motosikletle Kuğulupark Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin Temel'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Temel yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi motosiklet sürücüsü yaptı. Hastaneye kaldırılan Nermin Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü

Yavuz A. gözaltına alındı.



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