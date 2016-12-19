Mobilya sanayinde büyük yangın

Her ihtimale karşı yarar işyerlerine bitişik durumda bulunan 1. Çayır sokaktaki üç apartmanda ikamet edenler dışarı çıkarıldı. Emniyet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın bölgesine sağlık ekipleri de sevk edildi. Gittikçe büyüyen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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