Mobilya sanayinde büyük yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar sanayi bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangında 4 işyeri yandı, zarar gören iki apartman her ihtimale karşı boşaltıldı

EDİNİLEN bilgilere göre, Mobilyacılar sanayi bölgesi Osmanbey caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde başlayan yangın, kısa sürede alt kattaki mağazaya sıçradı. Hızla yayılan alevler işyerinin arka kısmında bulunan işyerlerine ve apartmanlara sıçradı. İnegöl’deki bütün itfaiye araçları yangın bölgesine sevk edilirken, İnegöl’deki itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle Bursa merkez, Yenişehir ve Bozüyük’ten takviye itfaiye ekipleri istendi.



Her ihtimale karşı yarar işyerlerine bitişik durumda bulunan 1. Çayır sokaktaki üç apartmanda ikamet edenler dışarı çıkarıldı. Emniyet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın bölgesine sağlık ekipleri de sevk edildi. Gittikçe büyüyen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.