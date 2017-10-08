Mobilya imalathanesinde yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Başkent’te Siteler Çamlıdere Caddesi’nde mobilya üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan binaya sirayet etti. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. .
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