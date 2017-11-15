MİT ve polisten ortak operasyon

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için Sultangazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, aranan kişilerin adreslerde bulunamadığı bildirildi.

İSTANBUL Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda, terör örgütü DHKP/C SBP'de sorumlu düzeyde bulunduğu iddia edilen G.S'nin adresi belirlendi.

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