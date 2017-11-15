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MİT ve polisten ortak operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nde (SBP) sorumlu düzeyde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

MİT ve polisten ortak operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin Silahlı Propaganda Birliği'nde (SBP) sorumlu düzeyde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

15 Kasım 2017 Çarşamba 19:26
MİT ve polisten ortak operasyon
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İSTANBUL Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda, terör örgütü DHKP/C SBP'de sorumlu düzeyde bulunduğu iddia edilen G.S'nin adresi belirlendi. 

Maltepe'deki adrese düzenlenen operasyonda, G.S. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız 2 silah, 32 mermi, özel yazılımla korunaklı hale getirilmiş 2 dizüstü bilgisayar, şifreli program yüklenmiş 4 hafıza kartı ele geçirildi. 

Şüpheli G.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için Sultangazi'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, aranan kişilerin adreslerde bulunamadığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüMitPolis
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