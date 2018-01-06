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Mirasta anlaşamadığı kardeşini 280 bin TL dolandırdı!

Adana'da miras anlaşmazlığının ardından sahte belge hazırlatıp öz kardeşini 280 bin TL dolandıran kadın ve iş birlikçileri gözaltına alındı

Mirasta anlaşamadığı kardeşini 280 bin TL dolandırdı!

Adana'da miras anlaşmazlığının ardından sahte belge hazırlatıp öz kardeşini 280 bin TL dolandıran kadın ve iş birlikçileri gözaltına alındı

06 Ocak 2018 Cumartesi 09:47
Mirasta anlaşamadığı kardeşini 280 bin TL dolandırdı!
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ADANA'DA bir kadın, 4 erkekle işbirliği yaparak sahte evrak düzenleyip öz kardeşinden tehditle 280 bin lira aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İKİ KARDEŞ ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İnci K.'nın (55) kardeşi Soner Y.'ye babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlanın satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K. Soner Y.'ti tehdit etmeye başladı.

SAHTE BORÇ BELGESİ HAZIRLADI

Ablasının tehditlerine aldırmayan Soner Y., tarlanın kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K. iş birliği yaptığı Murat K., (32) Cengiz K., (28) Murat Y., (42) ve Nihat Y., (45) ile sahte bir borç belgesi hazırladı. İnci K, üzerinde sahte mühür ve kaşelerin olduğu belgeyi kardeşine yolladı. Daha sonra İnci K. bu belge ile tehdit ederek Soner Y.'den 280 bin lira para aldı.

EVRAKIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soner Y, belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, maliyeye gitti. Evrağın sahte olduğu, adına hiçbir borç olmadığını öğrenen Soner Y. polise giderek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği polisleri ise, İnci K. ile birlikte 4 erkeği gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

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