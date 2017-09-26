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Miras davasında dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde miras davasında cinnet getiren şahıs dehşet saçtı. Annesini öldüren şahıs kardeşini de ağır yaraladı

Miras davasında dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde miras davasında cinnet getiren şahıs dehşet saçtı. Annesini öldüren şahıs kardeşini de ağır yaraladı

26 Eylül 2017 Salı 17:04
Miras davasında dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde Ömer Ç. (52) kardeşi Osman Ç. ile miras davası yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Ç., kardeşi Osman Ç.’yi tabancayla ağır yaraladı. Yaralı, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Miras davasında 70 yaşındaki annesini öldürdü
İş yerinde Ömer Ç. kardeşini yaraladıktan sonra annesinin evine gitti. Burada da bir süre annesi Sode Ç. ile tartışan Ömer Ç. annesinin üzerine kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan Sode Ç. kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sode Ç.’nin cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.
Olayda ağır yaralanan Osman Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, cinnet getiren ağabey Ömer Ç. ise gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaEyyübiyeMiras DavasıCinnet
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