Minibüsün gizli bölmesinden PKK'lı 2 kadın terörist çıktı

08 Ekim 2016 Cumartesi 21:36
ÇINAR İlçesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, Diyarbakır'dan Mardin'e giden bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Aracın evraklarını inceleyen ekipler, muayenesinin yapılmadığını görünce işlem yapmak istedi. Bu sırada aracın altından sesler gelince polis detaylı arama yaptı. Aramada, aracın altına yapılan gizli bölmede seyahat eden 2 kadın bulundu. Yapılan kimlik sorgularında, kadınların terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi. PKK'lılar ile birlikte, minibüsteki 2 kişi gözaltına alındı.
İki kadın teröristin Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalından gelip Mardin'e gitmeye çalıştıkları belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.