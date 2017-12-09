Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

PAZARKULE Sınır Kapısı'na, Yunanistan'a çıkış yapmak için gelen A.D. yönetimindeki minibüs, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda ki x-ray taramasına sevk etmek istedi. Sürücü A.D. bunun üzerine aracında insan kaçırdığını itiraf etti. Ekipler, minibüsün arka koltukları altındaki bölüme gizlenmiş halde Suriyeli 3'ü çocuk 5 kaçağı yakaladı. Gözaltına alınan A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.