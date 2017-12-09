Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

PAZARKULE Sınır Kapısı'na, Yunanistan'a çıkış yapmak için gelen A.D. yönetimindeki minibüs, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda ki x-ray taramasına sevk etmek istedi. Sürücü A.D. bunun üzerine aracında insan kaçırdığını itiraf etti. Ekipler, minibüsün arka koltukları altındaki bölüme gizlenmiş halde Suriyeli 3'ü çocuk 5 kaçağı yakaladı. Gözaltına alınan A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.