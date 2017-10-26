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Minibüsün çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı

Minibüsün çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kavşakta minibüs ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi yaralandı

26 Ekim 2017 Perşembe 10:18
Minibüsün çarptığı otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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KAZA dün gece Suşehri ilçe merkezinde D-100 Karayolu üzerindeki Şerefiye Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul’dan Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne taziye ziyaretine giden HASAN Yıldız yönetimindeki 34 YN 2922 plakalı içerisinde 1'i çocuk 9 kişinin bulunduğu minibüs, ilçe merkezinden D-100 karayoluna çıkan 27 yaşındaki Emrah Kuzpınar yönetimindeki 58 EP 518 plakalı Otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç yol ortasındaki refüje çıktı. Sürüklenen otomobil aynı zamanda refüjdeki metal aydınlatma direğine çarptı. Otomobil tamamen hurdaya dönerken, sürücüsü Emrah Kuzpınar yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi ilçede yapılan Kuzpınar ambulansla Sivas Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minibüste ise yaralanan olmadı. Kazanın bölgede yol üzerindeki aydınlatmaların yetersiz oluşundan kaynaklandığı ileri sürülürken, Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili kuruluşa bölgedeki durumun düzeltilmesi konusunda daha önce yazılı uyarıda bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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SivasSuşehriKazaOtomobilHurda
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