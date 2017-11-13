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Minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Giresun’da minibüsün 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Giresun’da minibüsün 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı

13 Kasım 2017 Pazartesi 07:32
Minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Doğankent ilçesinden Süttaşı Mahallesi Deregözü mevkiinde Asım Yanık yönetimindeki 29 DF 194 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçurumdan yere çakıldı.
Kaza sırasında araç içerisinde bulunan 6 kişiden Nazmiye Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Asım Yanık, Senem Aydın, Osman Aydın, Hava Aydın ve Zühre Aydın’da ağır yaralandı. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar 112 ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
GiresunMinibüsUçurum
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