Minibüs takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

ALINAN bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Çaldıran-Muradiye karayolu üzerindeki Altıyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LA 314 plakalı minibüsün bilinmeyen bir sebepten dolayı takla atması sonucu S.T. ve S.T. isimli şahıslar hayatını kaybederken, N.T., M.E.T., D.T. ve E.T. ise yaralanarak Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.