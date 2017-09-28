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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Azerbaycan’da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Azerbaycan’da

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi

28 Eylül 2017 Perşembe 12:33
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Azerbaycan’da
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MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bakü temasları kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Daha sonra Fahri Hiyabanı ziyaret eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Irak’taki referandumla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Canikli, “Bu referandum ya da o bölgede ayrı bir devlet kurulması gibi bir çalışma ya da bir proje ya da hedef bu bölgeyi ve tüm dünyayı gerçekten ateşe atar. Yeni çok daha büyük küresel ölçeğe taşınma ihtimali olan çatışmaları beraberinde getirir. Çünkü, o bölgede dengeler o kadar hassastır ki, çok farklı etnik yapılar, çok farklı demokratik yapılar söz konusu. O hassas denge içinde en ufak bir taşı oynattığınızda o bölgenin tüm dengesini bozar. Orta Doğu’da hep söylenir, ‘hesaplar denklemlere sığmaz.' Zaten bu güne kadar hiç kimsenin, hiçbir ülkenin Orta Doğu ile ilgili hesabı tutmamıştır. Çünkü çok kırılgan, çok hassas bir yapısı vardır. Bu dengenin bozulmaması gerekiyor. Böyle bir referandum ve bunun aka bininde bağımsızlık adımları burada savaşların hiç eksilmeyeceği bir dönemi başlatır ve orada kalmaz, bütün dünyaya yansır.
Zaten yeteri kadar yeni çatışmaları tetikleyecek, tahrik edecek durum söz konusu. Bir de bunun üzerine böyle bir olay bütün dengeleri bozar. Şu anda Kerkük’te Türk nüfusu, Türkmen nüfusu oradan 2003 yılından itibaren sürüldü, onların varlıkları ortadan kaldırıldı, geçmişle bağlantıları kopartıldı. Belli bir etnik yapı oraya göz ettirildi, teşvik ettirildi. Orada aynı zamanda o etnik yapı dışında bütün unsurlar topraklarından sürülüyor, kovuluyor, adeta asimile edilmeye çalışılıyor oradan. Yapılan bu referandum Irak Anayasası’na da aykırıdır. Hukuki hiçbir tarafı yoktur. Irak birlikte hareket edeceği tüm ülkelerle Irak Anayasası’na uygun haline getirmek için bütün tedbirleri alma hakkına sahiptir. Türkiye o bölgeyle 300-400 kilometre sınırı olan bir ülke. Oradaki her gelişme bizi yakından ilgilendiriyor. Ayrıca orada bu referandumdan sonra PKK terör örgütünün varlığında ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz. Türkiye açısından oradan yönelecek tehditte de artış söz konusu. Bunları görmezden gelmemiz söz konusu değil. Oradaki Türkiye’ye yönelecek olan bütün tehditti de ortadan kaldıracak her türlü adımı Türkiye atacaktır. Her türlü tedbiri alacaktır, her türlü tedbir masadadır, her türlü tedbir. Orada öyle bir siyasi yapılanmaya müsaade edilemez, edemez. Bölge için tehlike, dünya için tehlikedir” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıNurettin CanikliAzerbaycan
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