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Milli savaş uçağı TF-X'te flaş gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), BAE System iş birliği ile geliştirmekte olduğu Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesinin maketi Malezya'daki DS2018 savunma fuarında ortaya çıktı

Milli savaş uçağı TF-X'te flaş gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), BAE System iş birliği ile geliştirmekte olduğu Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesinin maketi Malezya'daki DS2018 savunma fuarında ortaya çıktı

16 Nisan 2018 Pazartesi 20:02
Milli savaş uçağı TF-X'te flaş gelişme
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.
SES HIZINININ İKİ KATI
 
Çift motorlu olacak MMU'da her motorun itiş gücü 20 bin libreye ulaşacak. Uçak 55 bin feet irtifaya (yaklaşım 18 bin 600 metre) irtifaya çıkabilecek. Menzili ise 600 deniz mili yani 1,110 kilometre.
 
Proje'de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.
 
MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan F-35A uçakları ile birlikte görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmekte.
 
MMU'da kullanılacak motor için hazır motorların performans isterlerine etkisi ile aday firmaların özgün veya geliştirme motorlar için çözümleri incelenmektedir. Aday motor firmalarından alınan bilgiler ve yapılan performans analizleriyle Hv.K.K.lığı harekât isterlerini karşılayabilmek amacıyla çift motorlu bir MMU konfigürasyonu belirlenmiştir.

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Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞMilli Savaş UçağıDS2018
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