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Milli parkta hayvan katliamı! 5 cani suçüstü yakalandı

Aydında'da Dilek Yarım Adası Milli Parkı'na gizlice silah sokarak avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Avcılara 28 bin TL para cezası kesilirken, öldürülen hayvanların görüntüsü yürek burktu

Milli parkta hayvan katliamı! 5 cani suçüstü yakalandı

Aydında'da Dilek Yarım Adası Milli Parkı'na gizlice silah sokarak avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Avcılara 28 bin TL para cezası kesilirken, öldürülen hayvanların görüntüsü yürek burktu

12 Ocak 2018 Cuma 12:35
Milli parkta hayvan katliamı! 5 cani suçüstü yakalandı
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AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gizlice silah sokan 5 kişi avladığı 22 ördek ve kuş ile yakalandı. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 5 kişiye 28 bin 600 TL para cezası kesildi.

AVLANIRKEN ŞUÜÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bir ihbarı değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'na baskın yapıldı. Yapılan baskından avlanmakta olan 5 kişi yakalandı. Şahısların çantalarında ve üzerlerinde arama yapan ekipler 5 adet ördek ile birlikte çeşitli cinslerde 22 adet kanatlı ele geçirildi.


TOPLAM 28 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yasak bölgede kaçak av yapan 5 kişi haklarında yasal işlem yapılmak üzere jandarmaya teslim edilirken, şahıslara da 28 bin 600 lira ceza kesildi.

Bölgede denetimlerin gece gündüz devam ettiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ve avcılık yapan kişileri doğaya saygılı olmaya çağırdılar.

 Jandarma tarafından silahları ile birlikte gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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KuşadasıAydın3. Sayfa
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