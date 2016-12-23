Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına hapis cezası

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' DAVASI
Görevlerinden alınarak çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan eski okul müdürleri, mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir okul müdürünün Özbek ve Kahya hakkında Zonguldak 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan açtığı dava sonuçlandı.
Mahkeme kararında, katılan mağdurun müdürlük süresinin uzatılması için düzenlenen formda 'hayır' olarak değerlendirilen kısımların nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurularak başarısız sayıldığına, İdare Mahkemesinin iptal kararı ardından bu sefer söz konusu formda 'evet' olarak değerlendirilmiş bölümlerin bir kısmının da 'hayır' yapılarak yeniden başarısız sayıldığına dikkat çekti.
5'ER AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip okul müdürünün mesleğinde ilerlemesini engelleyerek zararına neden oldukları gerekçesiyle sanıklar Özbek ve Kahya'ya 5'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmaları, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışları gözönünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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