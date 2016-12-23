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Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına hapis cezası

Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve Yardımcısı Ercan Kahya, soruşturma geçirmeyen, disiplin cezası bulunmayan okul müdürüne düşük not verip görev süresini uzatmayarak mesleğinde ilerlemesini engelledikleri gerekçesiyle 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına hapis cezası

Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve Yardımcısı Ercan Kahya, soruşturma geçirmeyen, disiplin cezası bulunmayan okul müdürüne düşük not verip görev süresini uzatmayarak mesleğinde ilerlemesini engelledikleri gerekçesiyle 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

23 Aralık 2016 Cuma 11:49
Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına hapis cezası
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21 Ağustos 2014 tarihinde, Zonguldak ve ilçelerinde çoğu Eğitim-Sen üyesi çok sayıda okul müdürü, görev sürelerinin uzatılması için hazırlanan değerlendirme formlarında düşük not verilerek görevden alındı. Görevine son verilen 8'i Eğitim-Sen üyesi 11 eski okul müdürü, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali için dava açtı. Mahkeme, değerlendirme işleminin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Mahkeme kararı ardından Milli Eğitim yöneticilerinin yaptığı ikinci değerlendirmede de düşük not verilen eski okul müdürleri, İdare Mahkemesi'nde açtıkları ikinci davayı da kazandı. Buna rağmen, yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek eski görevlerine iade edilmediler.
'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' DAVASI
Görevlerinden alınarak çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan eski okul müdürleri, mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir okul müdürünün Özbek ve Kahya hakkında Zonguldak 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan açtığı dava sonuçlandı.
Mahkeme kararında, katılan mağdurun müdürlük süresinin uzatılması için düzenlenen formda 'hayır' olarak değerlendirilen kısımların nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurularak başarısız sayıldığına, İdare Mahkemesinin iptal kararı ardından bu sefer söz konusu formda 'evet' olarak değerlendirilmiş bölümlerin bir kısmının da 'hayır' yapılarak yeniden başarısız sayıldığına dikkat çekti.
5'ER AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip okul müdürünün mesleğinde ilerlemesini engelleyerek zararına neden oldukları gerekçesiyle sanıklar Özbek ve Kahya'ya 5'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmaları, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışları gözönünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Turgut ÖzbekYardımcısı Ercan KahyaDisiplin Cezası
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