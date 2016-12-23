Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına hapis cezası

21 Ağustos 2014 tarihinde, Zonguldak ve ilçelerinde çoğu Eğitim-Sen üyesi çok sayıda okul müdürü, görev sürelerinin uzatılması için hazırlanan değerlendirme formlarında düşük not verilerek görevden alındı. Görevine son verilen 8'i Eğitim-Sen üyesi 11 eski okul müdürü, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali için dava açtı. Mahkeme, değerlendirme işleminin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Mahkeme kararı ardından Milli Eğitim yöneticilerinin yaptığı ikinci değerlendirmede de düşük not verilen eski okul müdürleri, İdare Mahkemesi'nde açtıkları ikinci davayı da kazandı. Buna rağmen, yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek eski görevlerine iade edilmediler.

'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' DAVASI

Görevlerinden alınarak çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan eski okul müdürleri, mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir okul müdürünün Özbek ve Kahya hakkında Zonguldak 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme kararında, katılan mağdurun müdürlük süresinin uzatılması için düzenlenen formda 'hayır' olarak değerlendirilen kısımların nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurularak başarısız sayıldığına, İdare Mahkemesinin iptal kararı ardından bu sefer söz konusu formda 'evet' olarak değerlendirilmiş bölümlerin bir kısmının da 'hayır' yapılarak yeniden başarısız sayıldığına dikkat çekti.

5'ER AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip okul müdürünün mesleğinde ilerlemesini engelleyerek zararına neden oldukları gerekçesiyle sanıklar Özbek ve Kahya'ya 5'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmaları, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışları gözönünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.