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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:46
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti
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MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan  yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye  bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz,  deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl  dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak  üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan  milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet  Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman  göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük  Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa  Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte  bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin  üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok  yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri  hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere  açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız  şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla,  şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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