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Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da yolcu midibüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Elazığ’da yolcu midibüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:33
Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
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KAZA, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 82. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Günbatı idaresindeki 08 EB 141 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan midibüs, Diyarbakır istikametine seyir halindeyken Elazığ'ın Maden ilçesini geçtikten sonra, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Maden Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
ElazığIstinat DuvarıKaza
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