Midibüs istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

KAZA , Elazığ -Diyarbakır karayolunun 82. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Günbatı idaresindeki 08 EB 141 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan midibüs, Diyarbakır istikametine seyir halindeyken Elazığ'ın Maden ilçesini geçtikten sonra, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarı na çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Maden Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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