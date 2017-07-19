Midesinden 78 adet kapsül uyuşturucu çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas’ın başkenti Kazablanka’dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 15 Temmuz Cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanında risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Kazablanka’dan K.D.’yi (37) havalimanında gözaltına aldı.
Mideden kapsül içinde uyuşturucu çıktı
Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği D.K.’nin valizinde yapılan aramalarda içinde esrar bulunan çok sayıda kapsül ele geçirdi. Şüphelinin uyuşturucu maddenin bir kısmını kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, şüpheliyi hastaneye götürdü. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin midesinde esrar maddesi olduğu değerlendirilen 78 kapsül ortaya çıktı. Uyuşturucu polisi tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Fas uyruklu D.K., dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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