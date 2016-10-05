Midesinden 10 kiloluk tümör çıkartıldı

KARAMAN'IN Ermenek İlçesi'nde oturan Mehmet Balcı'nın karnında yaklaşık 8 ay önce bir ağrı başladı. O dönemlerde ağrının geçmesi için ilaçlı tedavi olan Balcı, ağrının şiddetinin giderek artması üzerine Konya'ya gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Balcı'nın karnında tümör olduğu tespit edildi. Balcı'nın karnındaki 45 santimetre büyüklüğünde 10 kilo ağırlığındaki tümör, yapılan ameliyatla çıkartıldı. Balcı, ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Ameliyatı gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu, ''Tümörü, ameliyatla çıkarmaya karar verdik. Kitle tüm mideyi tutmuş, karın arka duvarındaki damarları sarmış, kalın bağırsağın büyük bir kısmını invaze etmişti. Biz de tüm mideyi ve kalın bağırsağı geniş bir şekilde çıkartıp kitleyi de damarların üzerinden temizledik'' dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.