Midesinden 10 kiloluk tümör çıkartıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu, ''Tümörü, ameliyatla çıkarmaya karar verdik. Kitle tüm mideyi tutmuş, karın arka duvarındaki damarları sarmış, kalın bağırsağın büyük bir kısmını invaze etmişti. Biz de tüm mideyi ve kalın bağırsağı geniş bir şekilde çıkartıp kitleyi de damarların üzerinden temizledik'' dedi.
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