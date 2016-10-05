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Midesinden 10 kiloluk tümör çıkartıldı

Konya'da aylardır karın ağrısı çeken 60 yaşındaki Mehmet Balcı'nın karnındaki 45 santimetre büyüklüğünde 10 kilo ağırlığındaki tümör, yapılan ameliyatla çıkartıldı

Midesinden 10 kiloluk tümör çıkartıldı

Konya'da aylardır karın ağrısı çeken 60 yaşındaki Mehmet Balcı'nın karnındaki 45 santimetre büyüklüğünde 10 kilo ağırlığındaki tümör, yapılan ameliyatla çıkartıldı

05 Ekim 2016 Çarşamba 14:38
Midesinden 10 kiloluk tümör çıkartıldı
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KARAMAN'IN Ermenek İlçesi'nde oturan Mehmet Balcı'nın karnında yaklaşık 8 ay önce bir ağrı başladı. O dönemlerde ağrının geçmesi için ilaçlı tedavi olan Balcı, ağrının şiddetinin giderek artması üzerine Konya'ya gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Balcı'nın karnında tümör olduğu tespit edildi. Balcı'nın karnındaki 45 santimetre büyüklüğünde 10 kilo ağırlığındaki tümör, yapılan ameliyatla çıkartıldı. Balcı, ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştuğunu belirtti.
Ameliyatı gerçekleştiren Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu,  ''Tümörü, ameliyatla çıkarmaya karar verdik. Kitle tüm mideyi tutmuş, karın arka duvarındaki damarları sarmış, kalın bağırsağın büyük bir kısmını invaze etmişti. Biz de tüm mideyi ve kalın bağırsağı geniş bir şekilde çıkartıp kitleyi de damarların üzerinden temizledik'' dedi.
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