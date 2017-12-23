Mide bulandıran görüntüler! Tam 3 ton kaçak tavuk ele geçirildi

ADANA'DA kaçak tavuk kesimhanesine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskında 3 bin canlı ve 3 ton kesilmiş tavuğa el konuldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri saat 18.40 sıralarında polisinde desteği ile Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi’nde bir kesimhaneye baskın düzenledi.
Kaçak tavuk kesimhanesinde, 3 bin adet canlı ve 3 ton da kesilmiş tavuk eti ele geçirildi. Kesilmiş etler imha edilirken, canlı tavuklar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.
Kesimhanede kesilen tavukların, lokantalara satıldığı ve özellikle tavuk kıymasından yapılan kebaplarda kullanıldığı öğrenildi. Polis baskın sırasında kesimhanede bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, zabıta ekipleri kesilen tavuklara ait atıklar kötü görüntü sergilediği için kaçak kesimhaneye ceza yazdı.
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