MHP yönetimi görevden alındı

TEŞKİLATLARDAN sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzalı yazının Aydın Valiliği’ne ulaştığı belirtildi. Yazıda MHP Aydın İl Başkanlığı'nın feshedildiği, yeni görevlendirmenin kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi. Diğer yandan MHP Aydın yönetiminin karar defterleri ve il binasının anahtarlarını teslim almak üzere belirlenen isimlerin parti binasına gideceği öğrenildi.

Görevine son verilen MHP Aydın İl Başkanı Cem Akbudak, 1 Kasım seçimleri sonrası MHP'de değişim isteyenler kervanına katılmış, genel merkezin kurultaya gitmemesi halinde parti tabakasının kurultayda direneceği mesajını vermişti.

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