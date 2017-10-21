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MHP ilçe başkanına silahlı saldırı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, aralarında MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül’ün de bulunduğu 3 kişi silahla yaralandı

MHP ilçe başkanına silahlı saldırı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada, aralarında MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül’ün de bulunduğu 3 kişi silahla yaralandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 16:07
MHP ilçe başkanına silahlı saldırı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Dibekli köyündeki düğünde çıkan kavgada, ismi belirlenemeyen bir kişi, silahla MHP Ayvacık İlçe Başkanı Ercan Şengül, Nazım Kabaç ve Hasan Kabaç’ı yaraladı. Nazım Kabaç ve Hasan Kabaç el ve ayaklarından yaralanırken, Ercan Şengül ise karnından yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Silahlı saldırıyla alakalı yazılı bir açıklama yapan MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, "Ayvacık İlçe Başkanımız Ercan Şengül, kendi köyü olan Dibekli'de katıldığı bir düğünde çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla yaralanmıştır. İl Sağlık Müdürümüz ve doktorlarından alınan bilgiye göre çok şükür hayati tehlikesi yok. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşacağını umut ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" denildi.
Saldırıyı düzenleyen şahıs ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAyvacıkMHPErcan Şengül
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