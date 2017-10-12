MHP'den Erdoğan'a çok sert eleştiri

TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada bu yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: MHPden Erdoğana çok sert eleştiri

“Bir defa, bu işin yapılış şeklinde bir hata var. Sayın Cumhurbaşkanı kalkıyor, bir televizyon programında ‘Ben TEOG’u kaldırdım’ diyor. Kaldırdığı sistemin yerine ne getireceğini şu anda hâlâ otoriteler tartışıyor, eğer onlara otorite demek mümkünse. Yani, zaten böyle bir sistemi, bir anda, bir Cumhurbaşkanı bunu bu şekilde söylediği anda; yani Başbakan, Milli Eğitim Bakanı ve millî eğitimle ilgili herkesi aslında çizmiş oluyor; bunu da görmek lazım."

'GÜYA İKİ SINAVDAN KURTARIYOR'

"2 milyon öğrenciyi ilgilendiren konuda paldır küldür bir karar almak ciddi ölçüde belirsizlik yaratıyor, bunu bir görmemiz lazım. Şimdi, tek günde yapılacak. Güya ‘İki sınavdan kurtarıyoruz’ diyoruz fakat tek güne iki sınav konuluyor. Şimdi, birinci sınavda barajı aşanlar ikinci sınava girecek. Bir saat içerisinde sınav sonuçları belli olmayacağına göre ne olacak? Birinci sınav sonucu açıklanmadan öğrenci kendi kanaatine göre ‘Ha, benim birinci sınavım iyi geçti, birinci sınavı geçmiş olabilirim, ikinci sınava girerim’ diyecek, bu şekilde bir sınava girecek. Böyle bir rezalet görülmedi. Ya, buna bir bakmak lazım, bu yanlıştan vazgeçmek lazım. Yani zaten bir içerik değişikliği yok, yapılan değişiklik şekilsel bir değişiklik. Yani şekilsel değişiklik yaptıkça da daha kötü bir şey yapılıyor. Ha ‘İçerik değişikliği var’ deniliyorsa o zaman millî eğitim gibi bir sistemde bu kadar çok içerik değişikliği olmaz. Nereden bakarsanız bakın, yapılan yanlıştır, bu yanlıştan dönülmesi lazım, öğrencilerimizi daha fazla tedirgin etmeyelim.”