MHP Ankara İl Başkanlığına Turgay Baştuğ seçildi

"HAREKETİN Başkanı Devlet Bahçeli", "Devletin Başına Devlet Gelecek" sloganlarının sık sık atıldığı kongrede, divan üyesi Kadir Şekerci tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yolladığı mesaj okundu.



Faaliyet ve mali raporun okunmasının ardından, MHP İl Başkanı Fatih Çetinkaya ve MHP Ankara İl Başkan adayı Turgay Baştuğ birer kanuşma yaptı.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 642 delegeden 506'sı oy kullandı. Tek aday olarak seçime giren Baştuğ, 506 delegenin oyunu alarak il başkanı oldu.

