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Mezarlıkta esrarengiz kazı

Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda güvenlik görevlileri açılan çukur etrafında küp parçaları buldu. Olay yerine gelen polis define avcılarından şüphelenirken, kazı yapanları bulmak için çalışma başlatıldı

Mezarlıkta esrarengiz kazı

Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda güvenlik görevlileri açılan çukur etrafında küp parçaları buldu. Olay yerine gelen polis define avcılarından şüphelenirken, kazı yapanları bulmak için çalışma başlatıldı

26 Nisan 2018 Perşembe 09:36
Mezarlıkta esrarengiz kazı
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ADANA'da Kabasakal Mezarlığı'nda güvenlik görevlileri, açılan çukur etrafında küp parçaları buldu.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda görevli güvenlik görevlileri devriye atarken mezarlık yolunda bir çukur açıldığını ve etrafında küp parçaları olduğunu gördü. Bunun üzerine define avcılarından şüphelenen güvenlik görevlisi hemen polise haber verdi.

Polis olay yerine gelerek açılan çukur ve etrafında bulunan kırık küp parçalarını incelemeye aldı. Polis define avcılarından şüphelenip şahısları yakalamak için küp parçalarından parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca polis kırılan küpün içinden bir şey çıkıp çıkmadığını da araştırıyor.

 Yapılan incelemenin ardından küp parçalarına el konulurken, çukur da kapatıldı.

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AdanaMezarlıkta Esrarengiz Kazı
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