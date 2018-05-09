Mezarlıkta ağlayan kızı canlı yayında anlatan muhabir kalpten gidiyordu!

ÇORUMDA'Kİ mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden bir muhabir, mezarlıktan korka korka canlı yayın yaparken bir anda arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuluyor. Muhabirin arkasından yaklaşarak 'phöö' diyen yaşlı adam üstüne bir de 'Korkmayın böyle şeylerden' diyor.
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