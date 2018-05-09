Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
101234
ALTIN
180.573
DOLAR
4.2745
STERLİN
5.8091
EURO
5.0766
WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
Günde 2 saat 17 dakika televizyon karşısında geçiyor
Günde 2 saat 17 dakika...
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Mezarlıkta ağlayan kızı canlı yayında anlatan muhabir kalpten gidiyordu!

Türkiye'nin gündemini sarsan Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden bir muhabir, mezarlıktan canlı yayın yaparken bir anda arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuldu

Mezarlıkta ağlayan kızı canlı yayında anlatan muhabir kalpten gidiyordu!

Türkiye'nin gündemini sarsan Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden bir muhabir, mezarlıktan canlı yayın yaparken bir anda arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuldu

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:24
Mezarlıkta ağlayan kızı canlı yayında anlatan muhabir kalpten gidiyordu!
banner404

ÇORUMDA'Kİ mezarlıkta ağlayan kız için bölgeye giden bir muhabir, mezarlıktan korka korka canlı yayın yaparken bir anda arkadan yaklaşan yaşlı adam tarafından korkutuluyor. Muhabirin arkasından yaklaşarak 'phöö' diyen yaşlı adam üstüne bir de 'Korkmayın böyle şeylerden' diyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çorumMezarlıkCanlı Yayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 çocuğu vardı! Tartıştığı 20 yıllık karısını tabancayla katletti
4 çocuğu vardı! Tartıştığı 20 yıllık karısını tabancayla katletti
Tüyler ürperten korkunç cinayet! 5 kişilik aile aynı tabutta
Tüyler ürperten korkunç cinayet! 5 kişilik aile aynı tabutta
Öğretmen ile öğrencisinin ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşanma davası açtı
Öğretmen ile öğrencisinin ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşanma davası açtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim