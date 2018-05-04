"Mezarlıkta ağlayan gizemli kız bulundu" söylentisi ortalığı karıştırdı

ÇORUM'DA genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, mezarlığa gelen vatandaşlar arasında gizemli kızın bulunduğuna dair hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR MEZARLIĞA AKIN EDİYOR

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda olayın ortaya çıktığı günden itibaren Ulu Mezarlığa akın etmeye devam ediyor.

"KIZ BULUNDU" SÖYLENTİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin "kız bulundu" diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu. Bunu duyan vatandaşlar bir grup canını hiçe sayarak demir korkuluklarından atlayarak mezarlık içerisinde gizemli kızı aramaya başladı. Bazı vatandaşlarda gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.'nin mezarına giderek inceleme yaptı.

VATANDAŞLAR MEZARLIKTAN ÇIKMADI

Söylenti ile birlikte her geçen dakika mezarlık içerisinde artan insan kalabalığı nedeniyle mezarlık görevlileri de zor anlar yaşadı. Görevliler mezarlığa giren vatandaşları dışarı çıkarmak için, "Arkadaşlar lütfen mezarlığı boşaltalım. Herhangi bir sorun çıktığı zaman biz sorumluluk kabul etmeyiz" anonsları yapıldı. Buna rağmen vatandaşların mezarlıktan çıkmayarak gizemli kızı görmek için birbiriyle yarıştı.

FIRSATA ÇEVİRDİLER! ESNAF PAMUK ŞEKER VE ÇEKİRDEK SATTI

Esrarengiz olayı fırsata çevirenlerin de olduğu görüldü. Bazı esnafların insan yoğunluğunun bulunduğu Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi'ne gelerek çekirdek ve pamuk şeker sattığı görüldü. Ayrıca olayı duyan bazı vatandaşlarında küçük çocuklarını alarak mezarlığa geldikleri ise dikkatlerden kaçmadı.