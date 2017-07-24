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Mezarlığa girip dans etmişti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şehir mezarlığında bir kadının göbek atıp oynaması ve diğerinin de kaydetmesinin ardından çekilen videonun sosyal medyada yayılması üzerine iki kadın da işten atıldı

Mezarlığa girip dans etmişti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şehir mezarlığında bir kadının göbek atıp oynaması ve diğerinin de kaydetmesinin ardından çekilen videonun sosyal medyada yayılması üzerine iki kadın da işten atıldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:05
Mezarlığa girip dans etmişti
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TOPLUM Yararına Proje kapsamında İŞ-KUR tarafından Kdz. Ereğli Belediyesi’nde işe alınan Y.A. ile A.Ç., şehir mezarlığında çalışmaya başladı. İddiaya göre Y.A., Ramazan ayında mezarlıkta oyun havası eşliğinde dans edip göbek attı, arkadaşı A.Ç. de o anları videoya kaydetti. Ancak görüntüler bir süre sonra sosyal medya üzerinden yayılınca büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yazılı bir açıklama yaparak iki kadının da iş akitlerinin feshedildiğini ifade etti. 

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kdz. Ereğli Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda çekilen ve bugün sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yer bulan görüntülere ilişkin Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla soruşturma başlatılmış olup; görüntüde yer alan Y.A. isimli kadın işçinin ve görüntüyü çeken A.Ç. isimli kadın işçinin Toplum Yararına Proje kapsamında İŞ-KUR tarafından Kdz. Ereğli Belediyesi'nde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiş, Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen TYP personellerine işe başlamadan önce verilen eğitimde mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen görüntülere yansıdığı şekilde Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYP personelinin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İŞ-KUR Kdz. Ereğli Şubesi'ne gönderilmiştir” denildi.

Yaklaşık 12 saniyelik görüntüde Y.A. çalan müzik eşliğinde göbek atarken, arkadaşı da o anları videoya kaydediyor. 

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Son Güncelleme: 24.07.2017 19:06
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğli
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