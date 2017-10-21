Meyve yüklü kamyonet devrildi

KAZA, saat 07.45 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikametinde Çağlayan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, halden meyve sebze alıp 34 ZN 3197 plakalı kamyonetle yola çıkan Mustafa S. sağ taraftan gelen aracın üzerine geldiğini düşünerek bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce başka bir araca, ardından bariyerlere çarpan sebze meyve yüklü kamyonet yan yolda devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda kamyonetle ve araç sürücüsü yara almazken, sebze ve meyveler yola saçıldı. Kazanın ardından olay yerine meyveleri toplamaya gelen sürücünün yakınlarının meyveleri yemesi ise dikkat çekti.