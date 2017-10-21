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Meyve yüklü kamyonet devrildi

İstanbul'da E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Olay sonrasında yol trafiğe kapatılırken, meyveleri toplamaya gelen şahsın yakınlarının yola devrilen elmadan yemesi ilginç görüntüler oluşturdu

Meyve yüklü kamyonet devrildi

İstanbul'da E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği sebze-meyve yüklü kamyonet bariyerlere çarparak devrildi. Olay sonrasında yol trafiğe kapatılırken, meyveleri toplamaya gelen şahsın yakınlarının yola devrilen elmadan yemesi ilginç görüntüler oluşturdu

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:05
Meyve yüklü kamyonet devrildi
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KAZA, saat 07.45 sıralarında E-5 karayolu Ankara istikametinde Çağlayan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, halden meyve sebze alıp 34 ZN 3197 plakalı kamyonetle yola çıkan Mustafa S. sağ taraftan gelen aracın üzerine geldiğini düşünerek bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce başka bir araca, ardından bariyerlere çarpan sebze meyve yüklü kamyonet yan yolda devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda kamyonetle ve araç sürücüsü yara almazken, sebze ve meyveler yola saçıldı. Kazanın ardından olay yerine meyveleri toplamaya gelen sürücünün yakınlarının meyveleri yemesi ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulE-5 KarayoluÇağlayan
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