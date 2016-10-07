Meyve veren 800 yıllık zeytin ağacı korumaya alındı

AKBELEN Bulvarı üzerinde inşa edilen Alparslan Türkeş Parkı'na dikilen zeytin ağacının çevresine tel örgüyle kafes yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, yeniden toprakla buluşturulan ve geçtiğimiz günlerde meyve veren ağacın, meraklıların akınına uğradığını söyledi. Ziyarete gelenlerin ağacın dallarını kırdıklarını, bunun üzerine çevresini telle çevirdiklerini belirten Tuna, "Vatandaşlardan tek isteğimiz ağaca zarar vermemeleridir. Zeytin ağacını yakından görmek istiyorlar. Bunu yapabilirler, ancak ziyaret ederken dallarını kopartarak zarar vermemeleri gerekir. Bu nedenle etrafını çevirip korumaya aldık. Ayrıca, ziyarete gelen vatandaşlarımızın çevreyi temiz tutmalarını da istiyoruz" dedi.

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